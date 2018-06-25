Нігерія – Аргентина: анонс матчу ЧС-2018

Нігерія та Аргентина зустрінуться в доленосному матчі 3-го туру групового етапу ЧС-2018. Анонс гри читайте на сайті "Футбол 24".

Нігерія – Аргентина

26 червня, 21:00. Санкт-Петербург, стадіон Санкт-Петербург

Головний арбітр: Джюнейт Чакир (Туреччина)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Лео Мессі та компанія зіграють свій перший та, можливо, останній фінал на ЧС-2018. Аргентина вже стала мабуть головним розчаруванням Мундіалю, набравши всього 1 очко у двох матчах. Спершу команда Сампаолі не зуміла обіграти Ісландію (1:1), а згодом зазнала абсолютно принизливої поразки від Хорватії. Парадокс, але саме наступний суперник "альбіселестес" Нігерія подарувала Мессі рятівну соломинку. Аргентина наразі замикає групу D, але у разі перемоги над африканцями отримає гарні шанси пробитись у плей-офф.

Нігерія – Аргентина: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Латиноамериканцям потрібно перемагати Нігерію та сподіватись, що Ісландія не обіграє Хорватію. Однак навіть за нічиєї у матчі Ісландія – Хорватія Мессі та Ко матимуть шанс на вихід з групи, якщо володітимуть кращим балансом м'ячів. У випадку ж рівності між "альбіселесте" та вікінгами" ФІФА рахуватиме жовті картки, а якщо й цього виявиться недостатньо, то долю путівки в 1/8 фіналу визначить лотерея. Натомість Нігерія, перемігши Аргентину, точно проб'ється в плей-офф.

Найцікавіше, чи зможе "альбіселесте" підняти свій моральний дух, а нещодавній іменинник Лео Мессі – нарешті довести свою велич. Аргентинські ЗМІ напередодні повідомляли, що між гравцями та головним тренером Хорхе Сампаолі виник конфлікт після розгрому від Хорватії. Зіркові ветерани команди начебто не задоволені тактичною схемою 3-5-2 та прагнуть перейти на традиційні 4-4-2 або ж 4-3-3. Екс-футболіст збірної Аргентини Рікардо Джусті навіть заявив, що Мессі та Маскерано самотужки визначать склад на Нігерію.

Нігерія ж після блискучої перемоги над Ісландією перебуває в чудовому гуморі та готова до битви на Крестовському. Ще більше оптимізму африканцям додає минулорічна товариська зустріч з аргентинцями в Краснодарі, коли південноамериканці були биті 2:4. Загалом команди провели між собою 8 матчів: Аргентина здобула 5 перемог, а Нігерія – 2.

Кадри

Аргентина підходить до матчу проти Нігерії без травмованих та дискваліфікованих. Однак Сампаолі планує серйозні корективи складу після ганьби з хорватами. Місце Кабальєро у рамці воріт повинен посісти Армані, а Ігуаїн, найпевніше, змінить Агуеро. Також у стартовий склад мають шанс повернутись Ді Марія та Банега.

Гернот Рор також обійшовся без кадрових втрат. За день до матчу всі гравці збірної Нігерії без обмежень працювали в загальній групі.

Орієнтовні склади

Нігерія: Узохо – Омеруо, Еконг, Балогун – Мозес, Мікел, Ндіді, Етебо, Ідову – Муса, Іхеаначо

Аргентина: Армані – Тальяфіко, Меркадо, Отаменді, Сальвіо – Перез, Маскерано – Ді Марія, Банега, Мессі – Ігуаїн

Прогноз "Футбол 24" – 1:2