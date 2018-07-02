Неймар забив 16 голів у 16 матчах 2018 року

Бразильський форвард Неймар вражає своєю результативністю.

Неймар відкрив рахунок у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 Бразилія – Мексика.

Бразилія – Мексика – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Цікаво, що у 2018 році форвард зіграв 16 матчів та забив 16 голів, інформує Opta.

12 м'ячів Неймар забив у 10 матчах за ПСЖ, 4 голи форвард забив у 6 матчах за збірну.

ЧС-2018 Бразилія – Мексика: перемога на класі пентакампеонів, зірка Вілліана та ефективність Неймара