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Неймар забив 16 голів у 16 матчах 2018 року

21:45 50 Читать на русском
Неймар забив 16 голів у 16 матчах 2018 року
Неймар / Фото: ФІФА

Бразильський форвард Неймар вражає своєю результативністю.

Неймар відкрив рахунок у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 Бразилія – Мексика.

Бразилія – Мексика – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Цікаво, що у 2018 році форвард зіграв 16 матчів та забив 16 голів, інформує Opta.

12 м'ячів Неймар забив у 10 матчах за ПСЖ, 4 голи форвард забив у 6 матчах за збірну.

ЧС-2018 Бразилія – Мексика: перемога на класі пентакампеонів, зірка Вілліана та ефективність Неймара

ЧС 20181/8 фіналу

Бразилія - Мексика: Понеділок 02 липня 2018

Бразилія
Матч завершено
2 : 0
Мексика
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Теги
Бразилія Бразилія ЧС 2018 Бразилія - Мексика Неймар Неймар
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