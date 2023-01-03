Напередодні у Бразилії стартувала церемонія прощання з легендарним Пеле, якого не стало 29 грудня. Король футболу помер від раку кишки у віці 82 роки.

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Очікувалося, що попрощатися зі своїм знаменитим співвітчизником і кумиром приїде Неймар – чинна десятка збірної Бразилії. Однак церемонію прощання відвідав лише його батько, а самого 30-річного нападника не було. Неймар тренується з ПСЖ і напередодні опублікував в Instagram світлину із заняття.

"Неймар, на жаль, не зміг бути присутнім на похороні. Йому не вдалося вилетіти з Франції до Бразилії у такий стислий термін. Він попросив мене прийти сюди, щоб таким способом ознаменувати і його присутність", – цитує Неймара-старшого Mirror.

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