Неймар і "Золотий м’яч": чому вони ніколи не зустрінуться

"Золотий м’яч-2018" заслужено отримав Лука Модріч, а от Неймар навіть не потрапив у топ-10 претендентів. "Футбол 24" наводить аргументи, чому бразилець майже не має шансів виграти цю нагороду у майбутньому.

Для початку давайте пригадаємо, як складався 2018 рік для Неймара. Перші півроку він пропустив через важку травму і повернувся акурат під чемпіонат світу-2018. Здавалось, що тут і мав настати зірковий час для бразильця. Дійсно, він приковував до себе увагу, проте не ефектними фінтами та красивими голами, а... симуляціями. Видання RTS Sports підрахувало, що за 4 матчі на ЧС (матч із Бельгією не враховували) форвард провалявся на газоні 13 хвилин 50 секунд. Натомість його партнер по Парі Сен-Жермен Мбаппе став справжньою зіркою турніру, яскраво проявивши себе у складі чемпіонів світу.

До ПСЖ нападники повернулися у трохи різних статусах. Мбаппе – як майбутній володар "Золотого м’яча", а от Неймар став чи не найбільшим посміховиськом головного турніру. Звичайно, що молодого француза ще більше полюбили французькі вболівальники, в той час як бразилець почав відверто заздрити такій увазі до свого партнера.

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А переходив Неймар із Барселони до Парі Сен-Жермен якраз для того, аби бути головною зіркою команди і вийти із затінку Ліонеля Мессі. Проте бразилець напевне забув, що для того, аби бути головною зіркою, треба не зменшувати, а збільшувати вимоги для себе. Гляньте на одвічних суперників – Мессі та Роналду. Впродовж останніх 10 років вони підвищували свою планку настільки, що побили шалену кількість рекордів, і присвятили всі свої сили, аби зробити власну гру ще кращою (хоча, здавалося б, куди краще). Неймар же вирішив піти у відверто слабкий чемпіонат, аби знущатись із захисників, і зупинився у розвитку.

Така зіркова хвороба спричинена насамперед оточенням бразильця. Так, оточення дуже впливає на футболістів. Візьмемо для прикладу Балотеллі: якби поруч із ним перебували люди, які б не дозволяли йому робити усілякі дурниці, він міг стати одним із найкращих форвардів планети. Зараз же італієць відлучений від тренувань у Ніцці, робить дурнуваті зачіски, постить це в Instagram замість того, аби привести себе у форму.

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Щодо Неймара, тут ситуація не настільки жахлива. Бразилець грає, забиває у Франції, проте цього недостатньо, аби стати найкращим гравцем у світі, яким він себе вважає. А його оточення лише підтримує футболіста в цьому і закріплює шкідливу для нього ідею. Як наслідок – з’являються чутки, що Неймар бажає покинути Парі Сен-Жермен, бо перебуває у затінку Мбаппе. Бразилець обирає простий шлях замість того, щоб проявити лідерські якості та характер, якими має володіти майбутній володар "Золотого м’яча".

Ну і про церемонію вручення цієї нагороди, яка заслужено дісталась Модрічу. Троє гравців зі списку номінантів не прибули на вручення: Мессі, Роналду та Неймар. Усіх можна звинуватити у тому, що проявили неповагу до футбольного світу. Проте Роналду та Мессі мають по 5 "Золотих м’ячів", тож можуть собі дозволити провести час із сім’єю. А от Неймар пропустив церемонію, яка відбувалася якраз у Парижі, бо… проводив стрім з Call of Duty разом із партнерами по клубу та збірній Бразилії (Тьягу Сілвою та Маркіньйосом).

Чи зуміє Неймар отримати цю нагороду хоча б колись? Здається, він уже сам відповів на це запитання.

Микита Ковальчук, Футбол 24

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