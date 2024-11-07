Наставник Слована Владімір Вайсс після розгромної поразки від Динамо Загреб (1:4) в Лізі чемпіонів похвалив українського хавбека Данила Ігнатенка.

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"Він зіграв чудово. Наш найкращий гравець, можливо, навіть на полі в цілому. Ігнатенко показав свій потенціал, який у нього точно є. На ньому можна розвиватися. Він чудовий гравець, просто прийшов непідготовленим", – наводить слова тренера sport24.sk.

Однак, фанати Слована не поділяють думку наставника: "У Вайсса поки тільки якісь виправдання. Як тренер може хвалити Ігнатенка? Я цього не зрозумів. Ігнатенко зробив стільки індивідуальних помилок. Нехай на мене не зляться, але беруть великі гроші і за що?

Коли грає Ігнатенко, Слован ніби грає на одного гравця менше. Йому нема чого робити на полі. Він не гідний навіть сільської ліги, тому що в селі є принаймні зобов’язання і бойовий дух. Однак, у нього немає нічого", – цитує видання слова одного з уболівальників.

Додамо, що Ігнатенко провів повний матч проти Динамо Загреб, отримавши жовту картку. Загалом, Данило зіграв у 9 матчах за Слован у цьому сезоні, в яких відзначився 1 асистом.

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