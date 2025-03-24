Ім'я Георгія Судакова знову вийшло в Неаполі пресі на перший план. Як інформує Corriere dello Sport, Наполі влітку спробує втретє підписати українського півзахисника. Попередня спроба в січні успіхом не увінчалася через брак вільних місць у складі команди Серії А для гравців із країн, які не є членами ЄС.

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Минулого літа Наполі запропонував Шахтарю 40 млн євро за Судакова, але "гірники" хотіли виручити за свій головний актив 50 млн євро. У стані українського клубу сподівалися провести своєрідний аукціон із клубами АПЛ, але зрештою Судаков залишився в Україні. Тепер ситуація змінилася, і Шахтарю довелося мати справу з іншими умовами на трансферному ринку. Тепер Наполі нарешті може написати нову главу в цих довгих переговорах.

Тим часом "адзуррі" скористалися правом автоматичного продовження контракту з півзахисником Франком Замбо-Ангісса до 2027 року. Раніше клуб запропонував йому продовжити контракт до 2029 або 2030 року, але отримав відмову – сторони не зійшлися в питанні зарплати.

За підсумками 29 турів Наполі посідає друге місце в турнірній таблиці Серії А.

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