"У першому таймі мої гравці не повністю дотримувалися інструкцій, ми залишили парижанам занадто багато місця, часом не вистачало терпіння. У роздягальні ми змогли зробити висновки, щоб повернутися більш організованими, суворішими. Загалом ми були на висоті в обох матчах.

Провал Мессі і Ко у відеоогляді матчу Баварія – ПСЖ – 2:0

Особливо мені сподобалася наша самовіддача. Ми змогли нейтралізувати сильні сторони ПСЖ. Я також хотів би похвалити Йосіпа Станішіча, який був надзвичайним. Якщо ми вкладемо стільки серця, самопожертви, структури, то зможемо пройти весь шлях. Потенціал у нас є, ми його знаємо.

Ми змогли контролювати ПСЖ своїм стартовим ігровим планом, який не дозволяв їм розвивати свої дії. Той факт, що Кіліан Мбаппе так мало виділявся, є доказом того, що ми все робили правильно. Ми бачили, що Мессі часто опускався надто низько, а Мбаппе нам вдалося ізолювати.

Упамекано справив потужне враження, хоча мене це вже давно не дивує. Він мав чудовий чемпіонат світу, а тепер "погасив" Мбаппе. В останні місяці він досяг величезного прогресу. Ще два роки тому він часто був надто нетерплячий. Зараз він перебуває на піку своєї гри", – цитує Нагельсманна L'Équipe.

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