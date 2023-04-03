"Мені надійшов сигнал від футбольних, знаючих людей, що є дуже переконливі чутки, що це був злив. Минай та Інгулець зіграли 3 в 3 (очки, – прим.) – у першому колі закарпатці вигралив в Петровому, а зараз команди добазарилися повернути боржок. І є всі аргументи, щоб в це повірити. Перший гол Інгульця – це автогол. А другий – це дуже дурний пенальті, гра захисника рукою, коли це не було потрібно.

"Волейбольний" пенальті та автогол у відеоогляді матчу Минай – Інгулець – 1:2

Я перевірив у своїх знайомих букмекерів, чи були підозрілі ставки та виграші. Мені сказали, що так, були ставки на Інгулець перед матчем, а під час поєдинку – на тотал більше. Але в межах допустимого, без чогось критичного, що б викликало підозру.

Але переможний гол Інгульця з пенальті був на останній секунді матчу. Після нього Монзуль просвистіла та завершила гру. Я переконаний, що договірняки так не граються. Як можна тягнути до останньої секунди матчу? Якщо ти знаєш, що треба програти, то ти раніше скосиш суперника чи зіграєш рукою у своєму штрафному майданчику", – сказав Болотніков у програмі KDK.

Нагадаємо, у матчі 19-го туру Минай вийшов вперед в середині першого тайму і вигравав до 85-ї хвилини, аж поки Олександр Мельник не забив у свої ворота. Вже у доданий час Максим Ковальов реалізував переможний для Інгульця пенальті.

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