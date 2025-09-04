"Мій синочок. Вчора він загинув. Загинув, як герой, захищаючи майбутнє цієї країни, своїх близьких, друзів. Ще до кінця не усвідомлюю, як жити далі без нього. Він був доброю, порядною і талановитою людиною.

"Злітали вдруге, почули вибух, почали молитися. Пам'ятаю Сабо білого, як його сорочка": одкровення зірки Нашого футболу

Світ вже не буде таким, як донині. Принаймні для мене... Любитиму тебе завжди, мій небесний", – написав Сергій Голяченко у Facebook.

Пізніше цю інформацію підтвердив колега Голяченка, колишній головний редактор газети Український футбол Сергій Бондаренко.

"З учорашнього вечора намагаюся втримати повінь на своїх очах. Даремно. Сльози повсякчас проступають. Сергій Голяченко, мій старий друг, товариш, колега не часто мені пише. На передовій це розкіш. Але вчора сповістив про страшне – на фронті загинув його син Сашко. Я знав цю дитину, коли їй було 3, 5, 7, 10 років... Боляче. Нестерпно боляче. Мої співчуття Сергію та Світлані. Я не знайду слів, щоб втішити вас, друзі. Їх не існує. Тримайтесь... А Сашкові – Царство Небесне і Вічна Слава!" – написав Бондаренко у Facebook.

Нагадаємо, що Сергій Голяченко – культовий ведучий тижневої передачі "Наш футбол" на Першому національному. Саме йому належить легендарна фраза "Завжди влучайте у дев'ятку та ніколи не потрапляйте в офсайд". Після початку повномасштабного вторгнення РФ Голяченко-старший, як і його син, став на захист України.

День з Ахметовим, цензура через Шеву, коньяк для Маркевича і кров у Москві: одкровення зірки Нашого футболу