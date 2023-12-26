Муту був звільнений, незважаючи на перемогу Нефтчі над Кяпазом у матчі 18-го туру чемпіонату Азербайджану (2:0). Про це інформує офіційний сайт бакинського клубу. Таким чином, пригода Муту в Азербайджані тривала всього 166 днів.

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У день матчу з Кяпазом екс-форвард Челсі перебував у Румунії через поважну причину – він був на похороні своєї матері. Незважаючи на такий вчинок босів клубу, Адріан відмовився від компенсації, яка йому належала за рік контракту – угода з Нефтчі діяла до літа 2025 року. Згідно з виданням Sport Info, Муту розраховує отримати суму, еквівалентну шестимісячній зарплаті. Це – близько 350 тисяч євро.

Минулого літа Нефтчі заплатив Рапіду 200 тисяч євро, щоб викупити контракт тренера. Згідно з румунським порталом GSP, у послугах 44-річного фахівця зацікавлений Петролул.

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