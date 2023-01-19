"Мудрик зробив велику дурість, коли публічно підлизував Арсеналу. Я йому можу побажати лише успіхів у Челсі, хоча вважаю, що йому буде дуже важко. Нехай навіть дзвонить, я скажу, що йому треба робити.

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Нехай слухає лише тих людей, яких він шанує, особливо футбольних. Зараз у нього з'явиться дуже багато тих, хто підказуватиме, дуполизів та "друзів", головне, щоб він не потрапив під їхній вплив. В Англії він має думати більше про футбол. Від Мудрика одразу чекатимуть голів та результативних передач.

Чи тиснутимуть на нього 100 мільйонів? Якщо тиснутиме, то він пропаде. Пам'ятаю, як мені Лобановський казав: "Сьогодні ти мусиш забити". Для мене це було, наче зуби почистити. Якщо Мудрик ставитиметься до цього так само, то в нього все вийде.

Мене лякає інше. Мудрик мав дуже багато браку навіть у нашому чемпіонаті, а в Англію він перейшов у статусі суперзірки, якою ще не є. Це для нього найстрашніше.

Те, що Мудрик тренується день і ніч, ще не говорить про те, що він сильний футболіст. Я дуже хочу, щоб у нього вийшло в Челсі, щоб нам хоч кимось можна було пишатися. Я вболіватиму за Мудрика найбільше, тому що цей хлопець знає, що таке швидкість", – цитує Леоненка FanDay.

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