Лондонці не припиняють дивувати у зимове трансферне вікно. На радарах ще не один гравець.

"Сині" вже підписали захисника Бенуа Бадіашиля з Монако, форварда Давіда Фофана з Мольде, хавбека Андрея Сантоса з Васко да Гама, а також орендували нападника Жоау Феліша з Атлетіко. П'ятим новачком повинен стати Михайло Мудрик, який завершує медогляд у Лондоні.

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Проте це ще не все. Як інформує журналіст Бен Джейкобс, "сині" налаштовані оформити щонайменше два трансфери. Одним із кандидатів є Мойзес Кайседо. Брайтон готовий відпустити 21-річного хавбека вже зараз за понад 75 мільйонів фунтів.

Окрім цього, Челсі не зводить очей з нападника Борусії Менхенгладбах Маркуса Тюрама. На радарах опинився і Майкл Антоніо. Клуб звертався до Вест Хема щодо оренди, але отримав відмову. "Молотки" вважають, що пропозиція не була достатньо вигідною, інформує The Guardian.

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