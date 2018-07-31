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Моурінью: Я боюся початку нового сезону

20:17 609 Читать на русском
Моурінью: Я боюся початку нового сезону
Жозе Моурінью / Фото з соцмереж

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью поділився переживаннями перед стартом нового сезону 2018/19.

"Це дуже дивні міжсезонні збори. Ми в цьому не винні. Як завжди, все було організована чудово, і, звичайно, потрібно дати тим гравцям, які були на чемпіонаті світу, шанс відпочивати.

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У плані організації збори дуже хороші, але у нас гравці відсутні, що дуже дратує.

Ми повернемося до Європи, і коли приїдемо, почнеться Прем'єр-ліга з усіма супутніми ризиками. Ми починаємо сезон без гравців, які брали участь в Мундіалі. У них не буде потрібних тренувань.

Буде дуже складно, і, якщо чесно, я трохи боюся початку сезону 2018/19", – цитує Моурінью видання Goal.com.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Жозе Моурінью Міжсезонні збори
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