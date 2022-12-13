Жозе Моурінью хотів би поєднувати роботу в Ромі з роботою у збірній.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью поставив Федерації футболу Португалії (FPF) жорстку умову, за якої він погодиться очолити збірну Португалії. Як інформує Voetbal International, посилаючись на A Bola, 59-річний наставник хотів би поєднувати роботу в Ромі та збірній.

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Поки що невідомо, як FPF ставиться до такої можливості.

Наразі головним тренером збірної Португалії продовжує залишатися Фернанду Сантуш, контракт якого закінчується у 2024 році. Однак, за інформацією багатьох ЗМІ, він не допрацює до закінчення терміну угоди.

Раніше в різних інтернет-виданнях з'являлася інформація про те, що збірну Португалії можуть очолити два колишні тренери Шахтаря – Паулу Фонсека та Луїш Каштру.

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