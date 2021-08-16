Делегація донецького Шахтаря вилетіла до Монако, де команді належить провести перший матч плей-офф кваліфікації ЛЧ.

Тренерський штаб Роберто Де Дзербі взяв на виїзд 25 футболістів. Відзначимо присутність у заявці бразильця Педрінью. Були побоювання, що він не встигне залікувати травму, отриману в поєдинку проти бельгійського Генка.

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Голкіпери: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Анатолій Трубін;

Захисники: Додо, Вітао, Сергій Кривцов, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Георгій Судаков, Педрінью, Євген Коноплянка;

Нападники: Дентінью, Лассіна Траоре, Данило Сікан.

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Нагадаємо, Шахтар і Монако у очному двобої визначать володаря путівки у груповий етап Ліги чемпіонів. Перший матч відбудеться вже завтра, 17 серпня, на території князівства. Поєдинок у Харкові запланований на 25 серпня.

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