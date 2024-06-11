Збірна України обіграла Молдову в рамках підготовки до Євро-2024. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Яремчук випередив Довбика у боротьбі за місце в стартовому складі збірної та з'явився на полі під час головної репетиції перед Євро-2024. На другій хвилині Матвієнко головою з центру поля віддав пас, а Яремчук скористався помилкою захисника та відкрив рахунок у матчі майстерним ударом під ліву стійку.

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Наприкінці першого тайму Україна подвоїла перевагу, побудувавши шикарну комбінацію. Циганков отримав пас від Шапаренка, проскочив кількох опонентів, обігрався з Судаковим і загнав м'яч у сітку.

На другий тайм в атаку вийшов Довбик і відразу відзначився голом. Судаков віддав пас у розріз, а Довбик спрямував м'яч у нижній правий кут воріт. Через декілька хвилин Артем віддав борг партнеру. Судаков отримав м'яч у центрі поля і розіграв комбінацію з форвардом, поклавши четвертий гол у ворота Молдови.