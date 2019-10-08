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Мілан повідомив Джампаоло про відставку – "россонері" вже визначились із заміною, – ЗМІ

13:37 1071 Читать на русском
Мілан повідомив Джампаоло про відставку – "россонері" вже визначились із заміною, – ЗМІ
Марко Джампаоло / Getty Images

Керівництво Мілана готує зміну на тренерському містку команди після провального старту в сезоні 2019/20.

Очільники італійського клубу вже повідомили Марко Джампаоло про його відставку, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

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На зміну екс-тренеру Сампдорії, найімовірніше, прийде Стефано Піолі, який раніше працював з Фіорентиною, Лаціо та Інтером. Пріоритетом Мілана був Лучано Спалетті, однак той не зміг вирішити свої проблеми з компенсацією від Інтера, тому переговори зупинились. Сьогодні боси "россонері" повинні провести фінальну зустріч з Піолі, на якій владнаються останні деталі контракту.

Нагадаємо, що раніше претендентом на заміну Джампаоло називався і Андрій Шевченко, однак він вирішив продовжити свою співпрацю зі збірною України.

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