Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Ардона Яшарі. Атакувальний півзахисник поставив підпис під п'ятирічною угодою. Він виступатиме під 30-м номером.

Пропозиція Мілана на 33,5 млн євро відхилена – клуб-продавець влаштував аукціон

Як інформує GdS, "россонері" заплатили за гравця 34 млн євро. Ще 3 млн євро Брюгге зможе отримати в якості бонусів.

Мілан довго готував цей трансфер: Брюгге наполягав на сумі в 40 млн євро і хотів продати Яшарі в АПЛ, проте сам гравець наполіг на переїзді саме в Мілан. Це стало ключовим моментом в угоді.

Ардон буде доступний вже в контрольних матчах проти Лідса і Челсі, які відбудуться в суботу і неділю відповідно.