Сьомим новачком міжсезоння став правий захисник Закарі Атекаме, інформує прес-служба "россонері". 20-річний швейцарець отримав футболку з номером 24 і контракт до 30 червня 2030-го.

Мілан наближається до трансферу 80-мільйонного провалу Манчестер Юнайтед – інсайдер розкрив умови угоди

Мілан заплатив за гравця Янг Бойза 10 млн євро і пообіцяв 10% з потенційного перепродажу. У 47 матчах за бернців Атекаме оформив один гол та 3 асисти. Він завершує перебудову оборони Мілана цього літа. Раніше "россонері" підписали лівого захисника Первіса Еступіньяна з Брайтона та центрбека Коні де Вінтера з Дженоа.

Додамо, що команда Массіміліано Аллегрі розпочне офіційний сезон 17 серпня матчем 1/32 Кубка Італії проти Барі.

From today, Rossonero runs in your veins

#WelcomeAthekame — AC Milan (@acmilan) August 15, 2025

"Я не вважаю себе кимось особливим": Модріч – про рішення перейти в Мілан, порівняння з Реалом і давню "образу" Аллегрі