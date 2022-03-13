Миколенко дебютував у Прем'єр-лізі ще в середині січня. Українець зіграв повний матч з Норвічем, але після того більше не потрапляв у стартовий склад Евертона на матч чемпіонату. Минулого вікенду Віталій вийшов проти Тоттенхема, коли команда вже була розгромлена.

Сьогодні на матч з Вулверхемптоном українець повернувся в старт. Судячи з вибору Лемпарда, Евертон зіграє за схемою з трьома захисниками, а Миколенко, скоріш за все, отримає роль латераля.

Стартовий склад Евертона: Пікфорд – Кенні, Коулмен, Холгейт, Годфрі, Миколенко – Дукуре, ван де Беек – Гордон, Рішарлісон, Грей.

Евертон жахливо виступає – одна перемога в 10 останніх турах. "Іриски" перебувають безпосередньо над зоною вильоту, маючи одне очко переваги.

Манчестер Сіті не без скандалу здолав Евертон – підтримка України і сльози Зінченка з Миколенком стали подією матчу