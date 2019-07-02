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Миколенко прокоментував інформацію про ймовірний перехід в Мілан

2 липня 20:07 3597 Читать на русском
Миколенко прокоментував інформацію про ймовірний перехід в Мілан
Віталій Миколенко / фото: ФК Динамо

Захисник Динамо Віталій Миколенко в ефірі ютуб-каналу "Триндець" відреагував на чутки щодо свого майбутнього.

"Я про майбутнє не люблю розмовляти. Коли зробимо справу, тоді скажу. Мілан? Це, можна сказати, "качка". Мені ніхто не дзвонив, в клуб ніхто пропозиції не надсилав",– сказав Миколенко.

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Раніше повідомлялось, що юний захисник киян Віталій Миколенко став трансферною метою Мілана, якому футболіста порадив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

До слова, у минулому сезоні 20-річний лівий захисник Динамо провів за киян 32 матчі в усіх турнірах, де забив 1 гол та віддав 5 результативних передач.

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