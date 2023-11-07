"Дякую за привітання! Звичайно, перемога над Барселоною – це дуже приємно, і наша команда дуже багато для цього працює, тому емоції неймовірні. Хочу подякувати всім вболівальникам за підтримку та команді за перемогу.

Шахтар – Барселона – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Побачимо, як зіграють Порту з Антверпеном. Не хочу казати великих слів, але ми віримо у вихід в плей-офф Ліги чемпіонів і багато працюємо задля цього", – поділився Судаков у коментарі в ефірі Megogo.

Зазначимо, що Шахтар сенсаційно обіграв Барселону (1:0), покращивши свої шанси у групі H на продовження єврокубкової весни. Єдиний гол забив Данило Сікан, а Судаков відзначився передгольовою передачею.

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