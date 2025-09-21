Харків'яни могли відкривати рахунок вже на 2-й хвилині внаслідок кутового. Калітвінцев прострілив у центр карного майданчика під удар Арі, а той прошив голкіпера – втім, взяття воріт не зарахували. Після тривалого перегляду відеоповтору арбітр помітив, що Павлюк прихопив Галенкова, не давши йому висунутись на бразильця.

Металіст 1925 продовжив тиск на Полтаву. На 6-й хвилині Калітвінцев вже сам замикав простріл з лівого флангу – Єрмолов парирував. Ітодо на 14-й хвилині прийняв м'яч у штрафному, поставив корпус і пробив у руки воротарю, а на 26-й розвернувся навколо Савенкова та вгатив у дальній кут. Поруч зі стійкою!

Між цими епізодами "містяни" огризнулись моментом Вівдича. Його привіз голкіпер Варакута, який курйозно втратив м'яч за межами свого штрафного. Нападник підхопив його та пробив другим дотиком у порожні. Бути б голу, якби на траєкторії м'яча не опинився Павлюк – центрбек перевів сферу в стійку!

На 37-й хвилині Павлюк став героєм вдруге. Тепер вже біля чужих воріт. Калітвінцев виконав кутовий, закрутивши м'яч на лінію воротарського, а Євген замкнув – так Металіст 1925 відкрив рахунок. 0:1!

Харків'яни до перерви могли провести другий гол зусиллями Ітодо та Калітвінцева. Перший пробивав головою з навісу другого, а Владислав потім сам вгатив з правого кута штрафного. В обох випадках м'яч пролетів поруч з каркасом. Зрештою, команди відправились відпочивати за мінімальної переваги підопічних Младена Бартуловіча.

Другий тайм виявився менш багатим на події. Металіст 1925 продовжував володіти ініціативою, ведучи за ударами з рахунком 11:1, однак моментів стало значно менше. До 71-ї хвилини пригадується тільки постріл Калюжного з відскоку після прострілу – СуперІван пробив над поперечкою. Після 71-ї було тільки вривання Антюхана правий край штрафного з ударом по позиції Єрмолова.

Між цими епізодами розташувався другий гол Металіста 1925. Антюх з правого флангу викотив передачу на лінію карного майданчика, а Литвиненко спокійно пробив у правий нижній – 0:2!

Цей гол виявився останнім у зустрічі, хоча на останніх хвилинах Полтава залишилась у меншості внаслідок фолу останньої надії у виконанні Коцюмаки. Металіст 1925 відсвяткував перемогу й набрав 11 очок – стільки ж має Шахтар, який тримається на третій позиції.

