Мессі встановив рекорд у каталонському дербі та вийшов на друге місце за кількістю матчів у Барселоні

Поєдинок 29-го туру Прімери проти Еспаньйола став знаковим для нападника Барселони Ліонеля Мессі.

Звітний поєдинок став для аргентинця 675-м у футболці каталонського клубу. За цим показником Мессі випередив Андреса Іньєсту, в активі якого 674 матчі. Лідером залишається Хаві, який провів за Барселону 767 ігор.

Барселона – Еспаньйол: пряма трансляція матчу

Окрім того, Ліонель зіграв у своєму 33-у каталонському дербі – це більше, ніж у будь-кого іншого за всю історію протистояння.

В нинішньому сезоні Мессі провів за Барселону 27 матчів в чемпіонаті Іспанії, в яких забив 29 голів та віддав 13 результативних передач.

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