Мессі встановив рекорд у каталонському дербі та вийшов на друге місце за кількістю матчів у Барселоні

Іспанія — 19:06 1230
-
Барселона дотиснула Еспаньйол в каталонському дербі – Мессі подарували переможний гол
-
Манчестер Сіті переграв Фулхем і повернувся на вершину АПЛ – Зінченко без блиску, але з феєричною точністю передачАнглія — 17:22 3518
-
Фулбеки Клоппа, Сілви Гвардіоли та вбивча зв'язка Сульшера – топ-10 найкращих дуетів АПЛАнглія — 15:00 770
-
Фулхем – Манчестер Сіті: Зінченко знову вийшов у старті "містян" – пряма трансляція матчуАнглія — 14:20 2430
-
"Путін – х**ло". Історія створення легендарного хіта від ультрас Металіста – йому сьогодні 5 років