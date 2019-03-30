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Мессі встановив рекорд у каталонському дербі та вийшов на друге місце за кількістю матчів у Барселоні

18:53 632 Читать на русском
Мессі встановив рекорд у каталонському дербі та вийшов на друге місце за кількістю матчів у Барселоні
Ліонель Мессі / фото із соцмереж

Поєдинок 29-го туру Прімери проти Еспаньйола став знаковим для нападника Барселони Ліонеля Мессі.

71’ Ліонель Мессі
89’ Ліонель Мессі
 

Звітний поєдинок став для аргентинця 675-м у футболці каталонського клубу. За цим показником Мессі випередив Андреса Іньєсту, в активі якого 674 матчі. Лідером залишається Хаві, який провів за Барселону 767 ігор.

Барселона – Еспаньйол: пряма трансляція матчу

Окрім того, Ліонель зіграв у своєму 33-у каталонському дербі – це більше, ніж у будь-кого іншого за всю історію протистояння.

В нинішньому сезоні Мессі провів за Барселону 27 матчів в чемпіонаті Іспанії, в яких забив 29 голів та віддав 13 результативних передач.

"Син запитує, чому мене розносять в Аргентині". Мессі – про критику в збірній, невдачу на ЧС-2018 та Роналду в Ювентусі

Теги
Іспанія Барселона - Еспаньйол Андрес Іньєста Андрес Іньєста Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона
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