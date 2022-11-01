У Барселоні усвідомили, що поточного складу, який є у розпорядженні Хаві, все ще недостатньо, щоб конкурувати на євроарені. Лапорта влітку хоче привезти на Камп Ноу ще одне топ-підсилення.

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Очільник Барси розглядає два варіанти. Перший – це повернення Ліонеля Мессі, який пішов з клубу вільним агентом у 2021-му. Другий – підписання вінгера Манчестер Сіті Бернарду Сілви. Барселона може оформити перехід лише когось одного, інформує Sport.es.

Щоправда, навіть для цього потрібно виконати низку умов. Тріо капітанів (Бускетс, Піке, Жорді Альба) повинні покинути клуб, щоб вивільнити гроші. Крім цього, потрібно продати когось із дорогих гравців (наприклад, Френкі де Йонга, який влітку відмовився перейти в Манчестер Юнайтед).

Нагадаємо, влітку склад Барселони поповнили низка відомих виконавців – Лєвандовскі, Кунде, Крістенсен, Кессьє, Рафінья, Бельєрін, Алонсо. Втім, це не допомогло "синьо-гранатовим" вийти з групи Ліги чемпіонів – підопічні Хаві достроково втратили шанси на плей-офф.

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