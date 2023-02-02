Захисник збірної України Ілля Забарний отримав розкішні фінансові умови від одного з аутсайдерів АПЛ.

20-річний українець підписав із "вишнями" контракт на 5,5 років. Динамо ж заробило на його продажі 25 мільйонів фунтів, ще 5 передбачені у вигляді бонусів.

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Не поскупився англійський клуб і на зарплатню Іллі. У Борнмуті захисник зароблятиме 67 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, що становить майже 3,5 млн на рік, стверджує Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Для порівняння: Олександр Зінченко в Арсеналі, за неофіційною інформацією, отримує 150 тисяч фунтів за 7 днів, зарплатня Михайла Мудрика в Челсі за такий самий період – 90-100 тисяч.

Можливість дебютувати за "вишень", які наразі йдуть 18-ми у турнірній таблиці АПЛ, у Забарного буде в суботу, 4 лютого. Борнмут поїде в гості до Брайтона Роберто Де Дзербі.

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