Захисник Шахтаря Микола Матвієнко, скоріш за все, залишиться в Україні.

Матвієнко не перебереться до Брайтона, оскільки переговорів між "чайками" та Шахтарем нема, стверджує Футбол Time.

Шахтар отримав офіційну пропозицію продати Матвієнка в АПЛ – "гірники" хочуть значно більше

Нещодавно українець таки побував у Англії, але причина досить банальна – Микола виїздив на відпочинок між зборами Шахтаря. Раніше повідомлялось, що Брайтон пропонував за Матвієнка 11 млн євро, тоді як "гірники" хочуть отримати 30 млн.

Нагадаємо, Матвієнко є вихованцем Шахтаря, а в поточному сезоні зіграв за "гірників" 19 матчів. Його контракт з клубом чинний до літа 2025-го.

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