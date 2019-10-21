Маркевич-молодший відрахував з Чорноморця досвідченого голкіпера

Остап Маркевич розпочав кадрову чистку в Чорноморці. Першим у списку "на вихід" опинився голкіпер Дмитро Безотосний.

Новоспечений головний тренер Чорноморця Остап Маркевич відрахував з команди 35-річного воротаря Дмитра Безотосного. Він вже покинув одеський клуб, повідомляє Динамоманія.

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Офіційний сайт "моряків" дану інформацію поки не підтверджує.

Нагадаємо, Безотосний повернувся в Чорноморець лише влітку цього року після тривалих виступів за азербайджанську Габалу. Після 14-ти турів одесити посідають лише 10-ту сходинку в турнірній таблиці Першої ліги 2019/20.

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