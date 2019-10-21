Маркевич-молодший відрахував з Чорноморця досвідченого голкіпера

Англія — 20 жовт 4024
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Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: Сульшер годину перегравав лідера АПЛ, ключові зміни Клоппа, Рашфорд і Джеймс – відмінно
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Динамо – Олександрія: гол з заявкою на топ-чемпіонат, продовження серій, нові травми і стара проблема киянУкраїна — 20 жовт 6174
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Зозуля фірмовим голом приніс перемогу Альбасете над одним із лідерів Сегунди – відеоогляд матчуІспанія — 20 жовт 2526
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Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу АПЛ – як це булоАнглія — 20 жовт 2935
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Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція центрального матчу УПЛУкраїна — 20 жовт 3356