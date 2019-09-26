Маріуполь – Динамо: Караваєв звинуватив азовців у недотриманні регламенту

Хавбек Динамо Олександр Караваєв поділився враженнями від перемоги над Маріуполем (1:0) у перенесеному матчі 4 туру УПЛ.

"Забивши наприкінці матчу, ми продемонстрували, що у команди є характер. До того ж не реалізували багато моментів – і в поперечину влучали, і Худжамов рятував. Справедливості заради варто відзначити, що й пропустити могли… Але дотерпіли, дотиснули, грали з першої й до останньої хвилини єдиною командою, тому й вдалося забити переможний м’яч.

Рятівний гол Вербіча у відеоогляді матчу Маріуполь – Динамо – 0:1

Повний матч на лівому фланзі захисту провів уперше в кар’єрі. Тренер попросив зіграти на цій позиції, оскільки у Миколенка були певні проблеми, тож виходу не було. Важко було лише в тому сенсі, що потрібно інакше перелаштовуватися при зміні флангів. Загалом, функції ті ж самі, тільки тут потрібно було більше підробляти під незручну ногу. Ще й поле не дозволяло втілювати всі свої задумки, оскільки м’яч гальмував, тому й не вдавалося демонструвати швидкий футбол.

Тут ніколи особливо не поливають газон, хоча, наскільки я знаю, навіть у регламенті є вимога про полив поля перед матчем та в перерві. Але в Маріуполі вирішили не дотримуватися регламенту... Ми виходимо на поле, робимо свою справу. Головне, що ми виграли цей матч, здобули важких три очки та рухаємося далі", – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.

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