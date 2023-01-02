Манчестер Юнайтед днями презентував фірмовий календар на 2023 рік. Січень клубні дизайнери присвятили Роналду. Вийшло незручно – перед вболівальниками радісні фото португальця, який безтактно принизив МЮ в інтерв'ю.

May your new year get off to a better start than whoever put together the official 2023 Manchester United calendar pic.twitter.com/aJcLKkayAw — Tom Williams (@tomwfootball) January 1, 2023

Очевидно, дизайн розробляли завчасно і, можливо, календарі взагалі були надруковані, коли Роналду ще був у команді. Але такий клубний прорахунок викликав негатив і насмішки.

МЮ розірвав контракт з Роналду в листопаді після скандальних наїздів зірки в розмові з Пірсом Морганом. Кріштіану розкритикував футболістів, власників і тренера. Днями португалець перейшов у Аль-Наср з Саудівської Аравії.

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