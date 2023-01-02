Манчестер Юнайтед сконфузився фірмовим календарем, присвятивши січень Роналду
Англійський клуб потрапив у неприємну ситуацію через терміновий відхід Кріштіану Роналду.
Манчестер Юнайтед днями презентував фірмовий календар на 2023 рік. Січень клубні дизайнери присвятили Роналду. Вийшло незручно – перед вболівальниками радісні фото португальця, який безтактно принизив МЮ в інтерв'ю.
Очевидно, дизайн розробляли завчасно і, можливо, календарі взагалі були надруковані, коли Роналду ще був у команді. Але такий клубний прорахунок викликав негатив і насмішки.
МЮ розірвав контракт з Роналду в листопаді після скандальних наїздів зірки в розмові з Пірсом Морганом. Кріштіану розкритикував футболістів, власників і тренера. Днями португалець перейшов у Аль-Наср з Саудівської Аравії.
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