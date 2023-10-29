Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ
Манчестер Юнайтед зустрічається з Манчестер Сіті у центральному матчі 10 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті розпочинається о 17:30 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports Ukraine.
Стартові склади команд
Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Еванс, Магуайр, Ліндельоф – Амрабат, Мактомінай – Бруну, Еріксен, Рашфорд – Хьойлунд.
Запасні: Баїндир, Варан, Регілон, Маунт, Межбрі, Антоні, Гарначо, Майну, Марсьяль.
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Діаш, Гвардіол – Родрі – Бернарду, Альварес, Фоден, Гріліш – Холанд.
Запасні: Ортега, Льюїс, Аке, Гомес, Нуньєш, Ковачіч, Бобб, Філіпс, Доку.