Манчестер Сіті та РБ Лейпциг влаштували феєрію у 1-му турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – РБ Лейпциг на Футбол 24.

Все розпочав Натан Аке, який замкнув подачу Гріліша з кутового. Другий гол вийшов дещо комічним – Мукіеле надто сильно скинув м'яч власному голкіперу, влаштувавши самостріл. До перерви суперники ще встигли обмінятися точними ударами Нкунку і Мареза з пенальті.

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Друга половина виявилася ще результативнішою. Гріліш до асисту додав гол, а потім діряву оборону РБ Лейпциг пробивали Канселу та Жезус. У "биків" намагався відбиватися той-таки Нкунку. Француз оформив хет-трик, але від розгрому не врятував – 6:3. Відзначимо і Олександра Зінченка, який вперше у поточному сезоні вийшов зі старту.