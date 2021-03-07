Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Сіті приймав Манчестер Юнайтед у 27 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед.
Вже на другій хвилині Бруну Фернандеш святкував взяття воріт, традиційно реалізувавши пенальті.
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Манчестер Сіті змарнував безліч нагод зрівняти рахунок. Натомість гості подвоїли перевагу на старті другого тайму, влучним ударом відзначився Шоу. Український оборонець "містян" Олександр Зінченко провів на полі весь матч.
Попри поразку Ман Сіті впевнено лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Юнайтед на 11 очок.
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