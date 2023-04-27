У центральній зустрічі 33 туру АПЛ Манчестер Сіті здолав Арсенал з рахунком 4:1. Команда Олександра Зінченка значно погіршила шанси на чемпіонський титул. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

"Містяни" не лише повернули долю чемпіонського титулу у свої руки, а й суттєво покращили статистику в матчах з Арсеналом. Манчестер Сіті виграв 12-й матч проти "канонірів" в АПЛ поспіль, загальна різниця м'ячів у цих зустрічах – 33:5.

Манчестер Сіті розгромив Арсенал у матчі року в АПЛ – доля чемпіонства тепер в руках "містян", Зінченко не вразив

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі, зігравши у матчі АПЛ на Етіхаді вперше після відходу з Ман Сіті. На жаль для українця, повернення вийшло невдалим.

Героями гри стали Кевін де Брюйне і Ерлінг Холанд: бельгієць записав до свого активу дубль і гольову передачу, а норвежець – гол і два асисти. До слова, цього сезону Холанд був залучений до 57 голів своєї команди у всіх турнірах: на його рахунку 49 голів і 8 гольових передач. Як інформує Opta, він відзначається результативною дією в середньому кожні 58 хвилин.

4:1 – Манчестер Сіті розбив поки ще лідера Прем'єр-ліги. Арсенал випереджає "містян" на 2 очки, але команда Пепа Гвардіоли має дві гри в запасі.