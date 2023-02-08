Півзахисник збірної України Руслан Маліновський зійдеться з першим по-справжньому зірковим клубом у Франції.

Головний тренер Марселя Ігор Тудор оголосив заявку на матч 1/8 фіналу Кубка Франції проти ПСЖ, який розпочнеться о 22:10 за Києвом. 29-річний українець – у списку.

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Провідне французьке видання L'Équipe спробувало спрогнозувати стартові склади обох команд. Маліновському пророкують місце на лівому фланзі, де йому доведеться протистояти Ліонелю Мессі.

Нагадаємо, на вихідних Олімпік програв Ніцці у 22-му турі Ліги 1 (1:3). Тоді Руслан забив дебютний гол у Франції. Загалом же за Марсель український півзахисник награв уже 6 поєдинків.

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