"Це був неймовірний матч, була неймовірна атмосфера також. Це особливо, знаємо, що це класика у Франції. Ми були дуже мотивовані, хотіли викластися на максимум. Вважаю, заслужили перемогу.

Гольова гармата Маліновського і нове прокляття Мессі у відеоогляді матчу Марсель – ПСЖ – 2:1

Атмосфера, фанати – це було неймовірно. Вболівальники підштовхували нас, ця перемога за ними. Вони довго чекали на звитягу над ПСЖ вдома. Ми віддали все, хочу подякувати всій команді, тим, хто на полі, і тим, хто поза ним. Ми команда, не має значення, хто грає, а хто не грає, ми повинні бути єдиними. Ми працюємо на єдиний результат, за нього треба боротися. Сьогодні ми бачили, як усі боролися за цю велику перемогу.

Попереду ще матчі, залишилося дочекатися жеребкування наступної стадії. Ми будемо готуватися так, як і проти ПСЖ, з тією ж концентрацією і таким же настроєм на полі", – цитує Маліновського сайт Марселя.

Саме гол українця при рахунку 1:1 став вирішальним у зустрічі. Руслан, до слова, забив у другому поєдинку за Олімпік поспіль.

Маліновський переможним голом вибив ПСЖ з Кубка Франції – українець затьмарив Мессі, який знову залишився без трофея