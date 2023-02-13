"У Маліновського, окрім дуже класного удару, я помітив великий обсяг бігової роботи. Він не обов'язково змінює свій ритм, але він завжди рухається.

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Руслан завжди віддає паси вперед, що дозволяє атакувальному блоку підійматися вгору і розривати лінії. Це правда, що такий якісний гравець є великою перевагою для Марселя", – зауважив Жілі в коментарі Lephoceen.

Додамо, що Маліновський після переходу в Марсель провів 8 матчів, у яких відзначився 2 голами.

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