Схоже, декому треба краще готуватися до своєї роботи.

Напередодні Марсель у непростому поєдинку 23-го туру чемпіонату Франції здолав Клермон (2:0) і піднявся на другу сходинку турнірної таблиці. Півзахисник Руслан Маліновський провів на полі увесь матч і безпосередньо долучився до перемоги, заробивши пенальті для своєї команди. Однак, українським уболівальникам гра більше запам'яталась фейлом коментаторів BeinSportUSA.

Маліновський заробив переможний пенальті і ледь не забив з центру поля – фанати зірвали початок матчу

На 36-й хвилині Маліновський взявся виконував штрафний удар, однак побив значно вище воріт Клермона. Американський коментатор, описуючи цей епізод, спочатку назвав Руслана "росіянином", додавши, що українець: "Майже відправив свій удар до Москви". А його колега сказав, що: "Цей удар був супутникболом".

Нагадаємо, Маліновський зіграв за Марсель 8 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи.

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