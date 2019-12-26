Лєднєв: Зоря точно не слабша за Динамо

Півзахисник Зорі Богдан Лєднєв, права на якого належать Динамо, порівняв рівень гри київського та луганського клубів.

"Чи залишусь у Зорі, якщо луганці посядуть друге місце? Для початку потрібно зробити це, а потім будемо обговорювати. За контрактом я зобов'язаний буду повернутися в Динамо. Від мене мало що залежить.

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Приємно перемагати такі команди, як Динамо. Але я не сприймаю цей результат як сенсацію. У Зорі пристойна команда. Ми точно не слабші за Динамо. Приблизно на одному рівні", – поділився Лєднєв в інтерв'ю журналу Футбол.

До слова, Лєднєв провів 15 матчів у складі Зорі в поточному сезоні, відзначившись 9 голами та 3 асистами.

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