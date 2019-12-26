toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ

Лєднєв: Зоря точно не слабша за Динамо

19:15 685 Читать на русском
Лєднєв: Зоря точно не слабша за Динамо
Богдан Лєднєв / фото: ФК Зоря

Півзахисник Зорі Богдан Лєднєв, права на якого належать Динамо, порівняв рівень гри київського та луганського клубів.

"Чи залишусь у Зорі, якщо луганці посядуть друге місце? Для початку потрібно зробити це, а потім будемо обговорювати. За контрактом я зобов'язаний буду повернутися в Динамо. Від мене мало що залежить.

Динамо визначилося із майбутнім Тимчика та Лєднєва

Приємно перемагати такі команди, як Динамо. Але я не сприймаю цей результат як сенсацію. У Зорі пристойна команда. Ми точно не слабші за Динамо. Приблизно на одному рівні", – поділився Лєднєв в інтерв'ю журналу Футбол.

До слова, Лєднєв провів 15 матчів у складі Зорі в поточному сезоні, відзначившись 9 голами та 3 асистами.

Лобановському відмовив і здолав Ромаріо: найкращого футболіста Казахстану хотіла Борусія Д, але він обрав Україну

blog_ava
Голова селекційного відділу Шахтаря виділив двох португальських талантів, яких хотів би забрати в донецький клуб
10:11
3645
Теги
Богдан Лєднєв Богдан Лєднєв Динамо Динамо Зоря Зоря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
58
хв
Лестер Сіті
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук