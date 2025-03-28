"Наша скаутська служба працює постійно, ми шукаємо гравців. Ми домовилися з керівництвом, що братимемо або талановитого гравця, або якісного. Ми не хочемо брати 50 на 50 тобто сьогодні він нам допоможе, а через пів року ми не знатимемо що з ним робити.

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Ми вже казали, що нам не потрібно під час кожного трансферного вікна брати по 7-8 гравців, нам треба точкове підсилення – дві-три позиції, які зроблять нас сильнішими. Як штаб підходить до пошуку нових гравців? Наш скаутський відділ оброблює всі регіони, які лише існують, і варіантів дуже-дуже багато. Але стільки ж відмов від нас, бо ми прискіпливо ставимося до підбору гравців", – поділився Лупашко в коментарі прес-службі Карпат.

Додамо, що львів'яни посідають шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату України, маючи в активі 29 очок. Відставання від третього Шахтаря становить 12 балів.

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