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"Лунін здатен на більше", – Пеллегріно оцінив феєричну гру українця в Кубку Іспанії

01:03 652 Читать на русском
"Лунін здатен на більше", – Пеллегріно оцінив феєричну гру українця в Кубку Іспанії
Андрій Лунін / фото із соцмереж

Головний тренер Леганеса Маурісіо пеллегріно поділився враженнями після перемоги над Райо Вальєкано в 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

"Це був дуже складний матч, тому що забити два голи тут непросто, і якби вони зрівняли рахунок, ми б залишилися поза турніром. Нам не вдалося продемонструвати гру, яку ми хотіли. Хоча ми були близькі до того, щоб забити другий гол наприкінці матчу.

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Лунін зіграв добре у кількох епізодах та в моменті з пенальті. Добре, що він повертає собі впевненість, тому що я вірю, що він здатен на більше", – цитує Пеллегріно Marca.

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Теги
Іспанія Леганес Леганес Маурісіо Пеллегріно Маурісіо Пеллегріно Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном
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