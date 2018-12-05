"Лунін здатен на більше", – Пеллегріно оцінив феєричну гру українця в Кубку Іспанії

Головний тренер Леганеса Маурісіо пеллегріно поділився враженнями після перемоги над Райо Вальєкано в 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

"Це був дуже складний матч, тому що забити два голи тут непросто, і якби вони зрівняли рахунок, ми б залишилися поза турніром. Нам не вдалося продемонструвати гру, яку ми хотіли. Хоча ми були близькі до того, щоб забити другий гол наприкінці матчу.

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Лунін зіграв добре у кількох епізодах та в моменті з пенальті. Добре, що він повертає собі впевненість, тому що я вірю, що він здатен на більше", – цитує Пеллегріно Marca.

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