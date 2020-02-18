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Лунін залишився без тренера – Ов'єдо офіційно звільнив Росаду

19:42 1056 Читать на русском
Лунін залишився без тренера – Ов'єдо офіційно звільнив Росаду
Хаві Росада / офіційний сайт Ов'єдо

Головний тренер Ов'єдо Хаві Росада звільнений зі своєї посади.

Ов'єдо прийняв рішення розірвати контракт з головним тренером Хав'єром Росадою, інформує офіційний сайт клубу.

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"Реал Ов'єдо хоче подякувати Хав'єру Росаді за його відданість, професіоналізм та роботу, виконану за його час у клубі. Також Ов'єдо бажає успіхів вам у подальшому професійному майбутньому", – йдеться в заяві клубу. Зазначимо, що саме Росада був одним із головних ініціаторів переходу Луніна до Ов'єдо.

До слова, контракт наставника Ов'єдо був розрахований до 30 червня 2020 року. Команда під його керівництвом посідає 19 сходинку Сегунди. Росада очолив астурійців у вересні минулого року.

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Українці за кордоном Іспанія Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін Хав'єр Росада Хав'єр Росада
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