Українець має намір залишитись в Реалі, через що відхилив усі наявні пропозиції переходу в зимове трансферне вікно, повідомляє Relevo.

"В Реалі я страждаю та чекаю уже 3 роки": Лунін пролив світло на своє майбутнє в мадридському клубі

Лунін цікавив Аякс, який після відмови українця підписав голкіпера Вільяреала Херонімо Рульї, а також неназвані колективи з АПЛ та Бундесліги.

Якщо взимку наш кіпер нікуди не піде, то влітку, коли в Луніна залишиться рік контракту з мадридцями, Андрій може замислитись щодо відходу з Реала. Тоді воротар збірної України разом з клубом сядуть за стіл перемовин.

Нагадаємо, нещодавно українець відіграв увесь матч в 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Касереньйо, втримавши свої ворота на замку. Контракт Андрія з Реалом чинний до 2024 року.

Реал пройшов до 1/8 фіналу Кубка, мінімально перегравши Касереньйо – Лунін провів третій "сухий" матч у клубному сезоні