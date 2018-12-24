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Лунін та ще 3 претенденти на найкращого гравця Зорі в 2018 році

19:44 0 Читать на русском
Лунін та ще 3 претенденти на найкращого гравця Зорі в 2018 році
Андрій Лунін / соцмережі

Луганська Зоря проводить голосування на найкращого футболіста команди в 2018 році.

Зоря у своєму Твіттері проводить голосування серед вболівальників на найкращого футболіста команди в 2018 році.

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Серед номінантів голкіпер Андрій Лунін, який влітку перебрався в мадридський Реал, а потім пішов на правах оренди в Леганес, нападник Юрі Фрейтас, який перейшов в Аль-Наср з ОАЕ.

Серед чинних футболістів Зорі в списку Олександр Караваєв та Артем Громов.

Прорив у Європу, фінал ЛЧ у Києві, проміжний успіх збірної України – яким був 2018 рік для українського футболу

Теги
Андрій Лунін Андрій Лунін Юрі Фрейтас Юрі Фрейтас Артем Громов Артем Громов Олександр Караваєв Олександр Караваєв
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