Лунін та ще 3 претенденти на найкращого гравця Зорі в 2018 році

Луганська Зоря проводить голосування на найкращого футболіста команди в 2018 році.

Зоря у своєму Твіттері проводить голосування серед вболівальників на найкращого футболіста команди в 2018 році.

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Серед номінантів голкіпер Андрій Лунін, який влітку перебрався в мадридський Реал, а потім пішов на правах оренди в Леганес, нападник Юрі Фрейтас, який перейшов в Аль-Наср з ОАЕ.

Серед чинних футболістів Зорі в списку Олександр Караваєв та Артем Громов.

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