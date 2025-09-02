Воротар Реала і збірної України Андрій Лунін отримав травму перед матчем своєї команди з Мальoркoю.

Андрій Лунін повернувся до Мадрида з табору національної збірної через болі в попереку. Про це повідомляє AS.

Лунін відчув дискомфорт під час розминки перед останнім матчем Реала проти Мальорки. Він ще не повністю відновився, і тренер збірної України Сергій Ребров ухвалив рішення відправити його назад до Іспанії для завершення відновлення.

Повідомляється, що Лунін вирішив проявити обережність і повернувся до Мадрида, щоб відновитися перед матчем з Реалом Сосьєдадом. Він буде повністю готовий до гри з басками в наступну суботу, 13 вересня.

