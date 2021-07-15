Голкіпер Реала Андрій Лунін мав можливість знову спробувати свої сили в знайомому клубі.

Як стало відомо Футбол 24, Ов'єдо робив запит в Реал щодо ситуації 22-річного українця.

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Лунін провів у складі "синіх" другу половину сезону 2019/20 і справив непогане враження. У минулій кампанії голкіпер відіграв за Реал всього один матч, тому знову постало питання про його майбутнє. Втім, українець заявив, що хоче залишитися на Сантьяго Бернабеу. Перехід в Ов'єдо майже неможливий.

Нагадаємо, контракт воротаря з Реалом розрахований до літа 2024 року, а нинішня ціна за Transfermarkt складає 3 млн євро.

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