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Лунін найбільше заробляє в Ов'єдо – всю зарплату взяв на себе Реал

12:15 2679 Читать на русском
Лунін найбільше заробляє в Ов'єдо – всю зарплату взяв на себе Реал
Андрій Лунін / соцмережі

Голкіпер Ов'єдо Андрій Лунін солідно заробляє в другому іспанському дивізіоні.

Як стало відомо "Футбол 24" з власних джерел, Андрій Лунін є найбільш високооплачуваним гравцем Ов'єдо. Втім, всю зарплату йому платить мадридський Реал, тож оренда астурійцям обходиться фактично безкоштовно.

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Лунін у 2018 році підписав з Реалом 6-річний контракт. За інформацією Total Sportek, українець отримує від "вершкових" близько 30 тисяч євро на тиждень.

Нагадаємо, що Лунін приєднався до Ов'єдо 15 січня і вже був визнаний найкращим гравцем за підсумками минулого місяця.

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