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Лунін має лише один варіант продовження кар'єри – Ов'єдо змирився з втратою українця

16:33 2111 Читать на русском
Лунін має лише один варіант продовження кар'єри – Ов'єдо змирився з втратою українця
Лунін повертається на Сантьяго Бернабеу

Український кіпер повернеться на Сантьяго Бернабеу, щойно буде дограний сезон 2019/20. Сегунда відновиться вже через 10 днів.

Ов'єдо, за який Андрій Лунін виступає на правах оренди з Реала, не бачить жодної можливості залишити українця надовше. Джерело, близьке до астурійського клубу, підтвердило "Футбол 24", що наш чемпіон світу (U-20) повертається в Мадрид, аби виконувати роль другого голкіпера – дублера Тібо Куртуа.

Лунін зізнався, що наступний сезон розраховує провести в Реалі

Альфонс Ареола точно не залишиться в Мадриді.

Раніше Ов'єдо домовився з Реалом щодо продовження оренди Луніна на період догравання сезону. Перший матч після карантину астурійці проведуть 12 червня – вдома проти Понферрадіни. Завершить команда Луніна першість в Сегунді виїзним поєдинком з Ельче (19 липня). Після цього Андрій, очевидно, приєднається до табору "бланкос".

Після 35-ти турів Ов'єдо розташувався на 17-й позиції, набравши 35 очок. Стільки ж пунктів мають у активі Альбасете Зозулі та Депортіво, який перебуває в небезпечній зоні через гірший баланс забитих і пропущених.

Мадридська преса вважає, що Лунін копіює лідера Барселони: "Відійшов від проекту Роналду"

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