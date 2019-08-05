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Лучкевич розлючений діями арбітра Можаровського у матчі Маріуполь – Олександрія

09:16 578 Читать на русском
Лучкевич розлючений діями арбітра Можаровського у матчі Маріуполь – Олександрія
Валерій Лучкевич / Фото ФК Олександрія

Гравець Олександрії Валерій Лучкевич оцінив дії рефері у матчі 2-го туру УПЛ проти приазовців.

77’ Руслан Фомін
83’ Владислав Вакула
 
Артем Сітало 90+5’
77’ Руслан Фомін
83’ Владислав Вакула
90+5’ Артем Сітало

"Мені цікаво, як вони будуть відповідати за гол, який не зарахували. Наші хлопці розминалися біля бокової лінії. Вони чітко чули, як бічний говорив: "Поза грою не було, я не піднімаю". Далі вони один на одного дивляться.

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Не знаю, чому так сталося, запитайте Можаровського. Ми забиваємо чистий гол, його відміняють. У моменті з пенальті мене Валерій Федорчук вдарив, сам кричить, і ставлять пенальті в наші ворота. Емоції переповнюють, злість", – сказав Лучкевич в коментарі ФутболNEWS.

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Нагадаємо, Олександрія зазнала поразки з рахунком 1:2 і залишається з нулем очок після двох турів.

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Теги
Олександрія Олександрія Валерій Лучкевич Валерій Лучкевич Юрій Можаровський Маріуполь - Олександрія
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