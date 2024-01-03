"Я хотів залишитися там до кінця, але атмосфера у Києві стала дуже важкою. Зараз росіяни знову бомблять столицю та інші українські місця, ситуація стає дедалі важчою. Я пробув у цих умовах три роки та побудував у Динамо команду, яка є наймолодшою у світі з гравцями з академії.

Екс-капітан збірної України оцінив роботу Шовковського в Динамо: "За ним були мінні поля"

У Німеччині опублікували статистику, згідно з якою цього сезону футболісти академії грають у середньому по 83 хвилини за Динамо. У Ренна, який другий у рейтингу, показник становить 62.

Я побудував склад на майбутнє. Однак Динамо грає без глядачів, завжди далеко від дому, щоразу доводиться долати величезні відстані. Головне – вижити, а футбол, повірте, дуже допомагає під час війни, навіть якщо ти граєш далеко", – цитує Луческу Bresciaoggi.

Нагадаємо, румунський фахівець працював у Динамо з липня 2020-го. У першому сезоні він став з киянами чемпіоном України, володарем Кубка і Суперкубка країни. А далі почався спад, який завершився поразкою від Шахтаря і відставкою у листопаді 2023 року. Після відходу Луческу "біло-сині" під керівництвом Олександра Шовковського не програли жодного матчу.

"Бай-бай, Луческу!": чому Суркіс вже й не сподівався, а падіння Динамо продовжиться – холодне прощання з легендою